Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferleri iptal edildi
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Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferleri iptal edildi

Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferleri iptal edildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bir kesimindeki aşırı yağış nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Konya YHT hattında bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak.

Karşılıklı iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden başlayacak ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Aşırı yağış nedeniyle Ankara-Konya YHT hattındaki tren seferleri iptal edildi - Haberler Ekonomi
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