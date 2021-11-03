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Aşil tendonu kopan milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Aşil tendonu kopan milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi

Antrenman esnasında aşil tendonu kopan Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi.

Antrenman esnasında aşil tendonu kopan Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamada, "Dün antrenman esnasında sakatlanan milli sporcumuz Uğur Aktaş bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Masrafları federasyonumuzca karşılanan Aktaş'ın durumu iyi olup, başkanımız Mehmet Kör ve yönetim kurulu üyemiz Mustafa Özbayraktar tarafından ziyaret edilmiştir." denildi.

Uğur Aktaş, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda bronz madalya kazanmıştı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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