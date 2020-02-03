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Ashley Young'ın Inter'deki İlk Asisti

2019-20 sezonunun devre arasında Manchester United'dan Inter'e transfer olan Ashley Young, yeni kulübüyle ilk asistini takımının evinde Cagliari'yle berabere kaldığı maçta Lautaro Martinez'e yaptı.

03.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:19

2019-20 sezonunun devre arasında 'dan Inter'e transfer olan Ashley Young, yeni kulübüyle ilk asistini takımının evinde Cagliari'yle berabere kaldığı maçta Lautaro Martinez'e yaptı.

Kaynak: Dugout

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