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Asgari ücrette son viraja girilirken CHP "Kesinlikle" diyerek ilk kez rakam verdi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zam görüşmelerinde son viraja giriliyor. 3. toplantıdan asgari geçim ücreti krizi çıkmasının ardından asgari ücretle ilgili CHP'den ilk kez bir rakam zikredildi. Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtlayan CHP'li Engin Özkoç, "Asgari ücret kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli." dedi.

Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantının sona ermesinin ardından siyasi partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Chp Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İLK KEZ RAKAM KONUŞULDU

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bir gazetecinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği yönündeki sorusuna, "Tüik Başkanı rakamları doğru yayınlamadığı için, enflasyon üzerinden asgari ücretin belirleneceğini bildiği halde binlerce vatandaşımızın hakkını, hukukunu yalan beyanlarıyla engellediği için ana muhalefet partisinin liderini içeriye aldırtmıyor. Bu TÜİK Başkanı görevdeyken asgari ücreti konuşabilir miyiz? Asgari ücret normal olarak kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli." yanıtını verdi.

"VATANDAŞIN GEÇİNECEK PARASI YOK"

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." çağrısını hatırlatması üzerine ise Özkoç, "Dolar almış başını gidiyor, vatandaşın geçinecek parası yok, Cumhurbaşkanı milletle dalga geçiyor." ifadelerini kullandı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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