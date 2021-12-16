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Asgari ücret zammına bir yorum da Özgür Demirtaş'tan geldi: İlk tahminim gerçekleşti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Asgari ücret 2022 yılı için 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, "Asgari ücretliler 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan, söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti.

"İLK TAHMİNİM GERÇEKLEŞTİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, açıklanan rakama ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Asgari ücret için yaptığı tahminin tuttuğunu ifade eden Demirtaş, "Aynen dediğim gibi asgari ücret 4250 TL oldu. Şimdi Asgari Ücretliler: 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler. İlk Tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur" dedi.

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;

Asgari ücret zammına bir yorum da Özgür Demirtaş'tan geldi: İlk Tahminim gerçekleşti

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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