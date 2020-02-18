ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

18.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:59

ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.