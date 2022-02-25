Asbaşkan Avşar: "Zor geldik, kolay gideceğiz" - Haberler

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Asbaşkan Avşar: "Zor geldik, kolay gideceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Asbaşkan Avşar:

Hava şartlarından ötürü Sivas'a geç gelen Beşiktaş'ta, Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, "Zor geldik, kolay gideceğiz" dedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Hava şartlarından ötürü Sivas'a geç gelen Beşiktaş'ta, Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, "Zor geldik, kolay gideceğiz" dedi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı çıkışında Beşiktaş Kulübü Asbaşkanları Fatih Hakan Avşar ile Emre Kocadağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kocadağ, "Bir alternatif de Kayseri'ye gitme durumu vardı ama görüş açısı açıldı çok şükür. Sağ salim geldik" dedi. Asbaşkan Fatih Hakan Avşar ise, "Zor geldik ama inşallah kolay gideceğiz. Şükür Allah'a indik. Meşakkatli bir yolculuktu" ifadelerini kullandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Nuri Demirağ, Fatih Hakan, Beşiktaş, Sivas, Spor, Haberler

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