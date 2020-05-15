AS Monaco'nun Troyes Karşısında Yaptığı Harika Geri Dönüş Aralık 2017'de oynanan Ligue 1 maçında Monaco evinde Troyes'i konuk etti. Konuk takım Troyes 2-0 öne geçse de Monaco pes etmedi, son düdük çaldığında Guido Carillo'nun golleri ve Mathieu Deplagne'nin kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 galip tamamladı.

Aralık 2017'de oynanan Ligue 1 maçında Monaco evinde Troyes'i konuk etti. Konuk takım Troyes 2-0 öne geçse de Monaco pes etmedi, son düdük çaldığında Guido Carillo'nun golleri ve Mathieu Deplagne'nin kendi kalesine attığı golle maçı 3-2 galip tamamladı. Kaynak: Dugout