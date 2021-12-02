Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Henry 13, Shayok, Pierre 2, Booker 11, Vesely 20, de Colo 15, Polonara 11, Guduric 18, Şehmus Hazer 6, Melih Mahmutoğlu

Monaco: James 31, Lee 7, Diallo 10, Motum 6, Hall 6, Ouattara 15, Motiejunas 7, Thomas 3, Andjusic 1, Demahis, Faye

1. Periyot: 16-18

Devre: 40-42

3. Periyot: 63-63

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'yu 96-86 yendi.

Sarı-lacivertliler ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Monaco ise 8. kez yenildi. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Sarı-lacivertliler, de Colo'nun oyuna dahil olmasıyla top kaybını azaltsa da James'in üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetlere engel olamadı ve ilk çeyrek misafir ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda iyi başlayan Monaco, Motiejunas'ın etkili performansıyla 13. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 19-25. Mola dönüşünde de Colo'nun etkili oyununu Şehmus Hazer ile skora yansıtan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Vesely'nin basketiyle öne geçti: 29-27. Kalan bölümde James'in basketlerine engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-40 geride gitti.

İkinci yarıya Guduric'in üç sayılık basketiyle öne geçerek (45-42) başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada yine Guduric'in dış atışıyla farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Moladan 7-0'lık seriyle dönen Monaco, 28. dakikada farkı 2 sayıya kadar düşürdü: 55-53. James'in paslarını skora dönüştüren ve son bölümde öne geçen Monaco karşısında son saniyede de Colo ile basketi bulan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girdi.

Son bölüme iyi başlayan Fenerbahçe Beko, de Colo'nun 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7'ye çıkardı: 73-66. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 36. dakikada Polonara'nın üç sayılık basketiyle farkı yeniden çift hanelere (83-71) yükseltti. Konuk ekip, James'in üst üste sayılarıyla 38. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 83-79. Kalan bölümde de Colo ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 96-86 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 31 sayı kaydeden Mike James olurken, Fenerbahçe Beko'da Vesely 20, Guduric 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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