Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı

Uçak bileti fiyatlarında rekor artış! Sadece 1 ayda gelen zamma bakın

Artroskopik Debridman ameliyatı nedir (Mert Hakan Yandaş)?

Artroskopik Debridman ameliyatı nedir (Mert Hakan Yandaş)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyonun kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olduğunu açıkladı. Artroskopik Debridman nedir (Mert Hakan Yandaş)?

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalankalan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.Peki, Artroskopik Debridman nedir?

ARTROSKOPİK DEBRİDMAN AMELİYATI NEDİR?

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş

Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur.

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Ayak bileğinin artroskopik debridmanı:

Artroskopik debridman bir tür anahtar deliği ameliyatıdır. Doktor eklemin içini görmek için küçük bir kamera kullanır. Daha sonra hasarlı kıkırdak, kemik veya diğer kalıntıları çıkarırlar. Ameliyat sadece küçük kesiler gerektirir, bu nedenle iyileşme süresi açık ameliyattan daha kısadır. Artritiniz olduğunda kıkırdak parçalandığında ayak bileği ekleminizde kemik mahmuzları gelişir. Bu, kemiklerin yastık olmadan birbirine sürtünmesi anlamına gelir. Sürtünme her adımda veya harekette ağrıya neden olur.

Artroskopi bir tür cerrahidir. Doktor, üzerine ışık takılı küçük bir kamera kullanır. Görüntüyü bir ekrana yayınlar, böylece doktor onu net bir şekilde görebilir. Bu prosedür artriti iyileştirmese de, ağrıyı, sertliği ve diğer semptomları hafifletmeye yardımcı olur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.