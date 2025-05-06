Artroskopik Debridman ameliyatı nedir (Mert Hakan Yandaş)?

Fenerbahçe, bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalankalan takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.Peki, Artroskopik Debridman nedir?

ARTROSKOPİK DEBRİDMAN AMELİYATI NEDİR?

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş

Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur.

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Ayak bileğinin artroskopik debridmanı:

Artroskopik debridman bir tür anahtar deliği ameliyatıdır. Doktor eklemin içini görmek için küçük bir kamera kullanır. Daha sonra hasarlı kıkırdak, kemik veya diğer kalıntıları çıkarırlar. Ameliyat sadece küçük kesiler gerektirir, bu nedenle iyileşme süresi açık ameliyattan daha kısadır. Artritiniz olduğunda kıkırdak parçalandığında ayak bileği ekleminizde kemik mahmuzları gelişir. Bu, kemiklerin yastık olmadan birbirine sürtünmesi anlamına gelir. Sürtünme her adımda veya harekette ağrıya neden olur.

Artroskopi bir tür cerrahidir. Doktor, üzerine ışık takılı küçük bir kamera kullanır. Görüntüyü bir ekrana yayınlar, böylece doktor onu net bir şekilde görebilir. Bu prosedür artriti iyileştirmese de, ağrıyı, sertliği ve diğer semptomları hafifletmeye yardımcı olur.