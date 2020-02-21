Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi.
21.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:17
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi. Turnuvada 3 milli sporcu finale kaldı.
Kupada halka aletinde Hamza Şamil Yılmaz, paralelde Sercan Demir, barfikste ise Ümit Şamiloğlu finale yükselmeyi başardı.Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak.
Kaynak: DHA
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