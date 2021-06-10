Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası (World Challenge Cup) elemelerinin ilk gününde milli sporcular 4 final hakkı elde etti.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası (World Challenge Cup) elemelerinin ilk gününde milli sporcular 4 final hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda Nazlı Savranbaşı asimetrik paralelde aldığı 13.050 puanla finalde yarışmaya hak kazandı.

Erkeklerde milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda 14.450 puanla, kulplu beygirde de 14.300 puanla finale kaldı. Milli sporcu Adem Asil ise yerde aldığı 14.350 puanla finale çıktı.

Organizasyon, yarın alet elemeleriyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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