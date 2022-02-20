Artık marketler düşünsün! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu, haksız fiyatlara anında müdahale edilecek - Haberler
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Artık marketler düşünsün! Hazine ve Maliye Bakanlığı şikayet sistemi kurdu, haksız fiyatlara anında müdahale edilecek

AA - Ekonomi
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Marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimine uymaması, hatta üstüne zam yapması büyük tepkilere neden olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, haksız fiyat artışlarına karşı şikayet sistemi kurdu. Vatandaştan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçecek özel timler, vatandaşın cebindeki parayı haksız yolla almamaya çalışanlar için yasal işlem başlatacak.

Türkiye'de enflasyon rakamlarının gıda ürünlerine ciddi oranda etki etmesinin ardından hükümet devreye girmiş ve yüzde 7'lik KDV indirimi uygulanmıştı. Ancak birçok market, bu indirimden kaçmak için etiketlerini değiştirdi. Hatta ürünler, eski fiyatlarının bile çok üzerine çıkarıldı.

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Uygulamaya göre vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek. Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak. Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

AA - Ekonomi

Hazine Ve Maliye Bakanı, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (4)

Ertuğrul Osman:

Ayrıca burada gelir idaresi ve vergi müfettişleri üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir.

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Ertuğrul Osman:

Fiyatları derhal makul seviyeye çekin.Devleti ve Milleti zorlamayın.siz bu Devletin bu Milletin evladı degilmisiniz.Devleti ve Milleti kandırmaya da kalkmayın.

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Ertuğrul Osman:

Vatandaşı yolunacak kaz gibi gören marketler ve market zincirlerine sözüm iyiler istisna:en ufak kurdaki kıpırdamayı bile fiyatlara yansıtıyorsunuz hemen.nedir bu sizin açgözlülüğünüz.siz bu Devletin bu Milletin evladı değilmisiniz.veya siz kendinizi çok uyanık insanları kerizmi sandınız.

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