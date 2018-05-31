Arslan: "Ekonomik Büyümenin Anahtarı, Serbest ve Adil Ticaret"

Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan, ekonomik büyümenin anahtarının, serbest ve adil ticaret olduğunu söyledi.

GPC tarafından her yıl farklı bir kıtanın farklı bir ülkesinde düzenlenen Dünya Bakliyat Kongresi'nin 18.'si bu yıl Sri Lanka'nın Kolombo kentinde yapıldı.

4 gün boyunca Güney Kore'den Panama'ya kadar 40 farklı ülkeden 500'ün üzerinde sektör temsilcisini ağırlayan GPC Başkanı Hüseyin Arslan, düzenledikleri bu kongre sayesinde her yıl hem bakliyat sektörünün kazanımlarını ve karşılaştığı sorunları masaya yatırma fırsatı bulduklarını hem de sektör paydaşlarıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini ve hatta rakipleriyle tanışma imkanı bulduklarını dile getirdi. Bu sayede sürdürülebilir bilgi akışı elde ettiklerini, bunun da yaşanan ortak sorunları aşmada büyük katkı sağladığını kaydeden Arslan, "Bakliyat sektörünün son dönemlerde karşılaştığı sorunlardan en önemlileri küresel düzeyde görülen aşırı üretim, tarife dışı ticaret engelleri, fiyatların değişkenliği ve su kaynaklarındaki azalış ile baş gösteren gıdaya erişim sıkıntısı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek" dedi.

Bu yıl gerçekleştirilen kongrede 'Kolomba Uzlaşmasını' da tanıtan Arslan, Kolombo Uzlaşması'nda amaçlarının uluslararası bakliyat sektörünü şeffaf ve tahmin edilebilir ticaret politikaları etrafında birleştirmek, tüketicilerin bakliyata erişimini engelleyici her türlü eyleme karşı ortak tavır geliştirilmesini sağlamak ve bilimsel temele dayalı bitki koruma uygulamalarını desteklemek olduğunu belirtti. Dünya genelinde bakliyat ticareti artırıldığında daha fazla tüketicinin, daha kaliteli ve daha düşük fiyatlı bakliyata ulaşabilme imkanı bulacağına vurgu yapan Arslan, "Bunun gerçekleşmesi de ancak serbest ve adil ticaretin sağlanmasıyla mümkündür. Ekonomik büyümenin, artan verimliliğin ve inovasyonun anahtarı da buradadır" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 40 yılda üretilmesi gereken gıdanın, son 10 bin yılda üretilen gıdaya eşdeğer olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seren Arslan, mevcut pazar ve ticaret koşullarından dolayı 2018'in bakliyat sektörü için zorlu bir yıl olmasını beklediklerini söyledi. Arslan, "Ancak düzenlenen bu tarz aktivitelerle sektör dengesini buluyor ve bu denge de bakliyat sektörünün gücünü korumasında önemli rol oynuyor. 2016'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'dünya bakliyat yılı' ilan edilmesinin ardından, 10 Şubat'ın da 'Dünya Bakliyat Günü' olarak ilan edilmesi için BM'ye üye ülkelerle yapılan çalışmalar, dünyanın dört bir yanında bakliyat ürünlerine olan farkındalığı artırdı. Bu etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de yürütmekte olduğu iki uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesiprojesinde yer alan 25 üye firmasının 35 temsilcisiyle kongredeki yerini aldı. 2015'ten bu yana projeleri kapsamında her yıl katılım sağlanan kongrede Türk bakliyat sektörünün önde gelen firma temsilcileri 4 gün boyunca 200'ün üzerinde iş görüşmesi yaparak mevcut ticari ilişkilerini koruyup yeni pazarlar için araştırma yapma imkanı da buldu. - MERSİN