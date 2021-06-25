Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
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Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde

İhlas Haber Ajansı / Sabri Kalkar - Haberler | Spor

- Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde Formula 1, Türkiye Grand Prix'inin bu sezon takvime geri döneceğini ve İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

- Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde

İSTANBUL - Formula 1, Türkiye Grand Prix'inin bu sezon takvime geri döneceğini ve İstanbul Park'taki yarışın 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Singapur'da 1-3 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan yarışın devam edemeyeceği haberinin ardından Formula 1 Yönetimi, İstanbul Park'ı takvime dahil etti. Bu sezon başlarında Türkiye Grand Prix'i uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle takvimden çıkarılmış, ancak mümkünse sezonun ilerleyen döneminde İstanbul'un takvime yeniden katılması talep edilmişti.

Formula1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Türkiye'ye, Intercity İstanbul Park pistine geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en iyi pistlerinden birinde tekrar harika bir yarış görmeyi umuyoruz" dedi.

Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleşecek.

Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde
Arşiv -Formula 1'de Türkiye yeniden 2021 takviminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sabri Kalkar

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