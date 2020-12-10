Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor
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Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor

10.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:04

Brezilya'nın köklü ekibi Sao Paulo'da forması giyen ve 32 maçta 21 gole katkı yapan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Brenner, Arsenal ve Milan gibi Avrupa devlerini peşine taktı.

Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo forması giyen 2000 doğumlu 20 yaşındaki forvet oyuncusu Brenner, attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz gün oynanan Botafogo karşılaşmasını 4-0 kazanarak rakiplerine korku yaşatan ve dolu dizgin yoluna devam eden Sao Paulo'da ise genç yıldız Brenner'ın performansı parmak ısırttı. 2 gol 1 asistlik muhteşem performansla maça damga vuran 20 yaşındaki Brenner'in Ocak transfer döneminde ya da en kötü ihtimalle yaz transfer döneminde dünya devlerinden birisine transferine kesin gözüyle bakılıyor.

32 MAÇTA 21 GOLE KATKI SAĞLADI

2022 yılının sonuna kadar kulübü Sao Paulo'yla sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon çıktığı 32 maçta 18 gol atıp 3 asist yaparken, forma giydiği her 111 dakikada 1 gol atmayı başardı.

ARSENAL VE MİLAN'IN RADARINA GİRDİ

Mevcut piyasa değeri 1,3 Milyon euro olarak görülse de transferi için büyük takımların 25 Milyon Euro'yu gözden çıkarttığı Brenner'in bir sonraki durağı için en güçlü adaysa Arsenal ve Milan.

Serbest kalma bedeli 50 Milyon Euro olan bu futbolcunun transferi için Sao Paulo'nun 25 Milyon Euro'nun altındaki teklifleri ciddiye almayacağı bilinirken, Sao Paulo daha önceden; Eder Militao, Luiz Araujo, Thiago Mendes, David Neres ve Ganso gibi yıldızları Avrupa kulüplerine yüksek transfer ücretleri karşılığında satmıştı.

Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor
Haber Yorumları (1)
BİR SÜRÜ: brezilya portekiz de bir sürü böyle adam var fabrkia gibiler
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