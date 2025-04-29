Arsenal - PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal PSG maçı muhtemel ilk 11'ler!

Takımların sahaya çıkacağı kadrolar da merak konusu oldu. "Arsenal PSG maçı muhtemel ilk 11'ler" sorusunun cevabı, maç öncesi analiz yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Arsenal - PSG maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? "Arsenal PSG maçı muhtemel ilk 11'ler" nasıl şekilleniyor?

ARSENAL PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-PSG maçı 29 Nisan Salı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

ARSENAL PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal-PSG maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice, Merino, Odegaard; Saka, Trossard, Martinelli

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Fabian, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.