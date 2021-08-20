Arsenal, Norveçli futbolcu Odegaard'ı renklerine bağladı
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Arsenal, Norveçli futbolcu Odegaard'ı renklerine bağladı

Arsenal, Norveçli futbolcu Odegaard'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon ocak ayında İspanyol temsilcisi Real Madrid'den kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada transfere ilişkin detaylara yer verilmezken, Arsenal'ın kasasından 30 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

8 numaralı formayı giyecek Odegaard, İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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