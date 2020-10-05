Arsenal, 27 yıllık kulüp maskotu Gunnersaurus'un görevine son verdi

İngiltere Premier Lig devi Arsenal bütçe kesintisi yapmak için maskotu Gunnersaurus'a 27 senedir hayat veren çalışanını işten çıkardı. Yıllar içinde, özellikle minik taraftarlarla inanılmaz bir etkileşime giren maskotun işine son verilmesi İngiltere'de çok büyük tepki topladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de 1993 yılından bu yana maskot olarak görev yapan Jerry Quy'un (Gunnersaurus) görevine son verildi.

Koronavirüs dolasıyla ekonomide küçülmeye giden ve personel maliyetlerini düşürmeyi planlayan Arsenal'de Quy, 27 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılırken kulüpten yapılan açıklamada taraftarlar statlara geri döndüğünde yeniden Gunnersaurus'un görevine başlayacağı belirtildi.

EN AZ FUTBOLCULAR KADAR POPÜLER

İngiliz kulübünde bir ikon haline gelen Gunnersaurus yıllardır sadık bir çalışan olarak görevine devam etmiş ve en az futbolcular kadar popüler hale gelmişti.

Jerry Quy, maskot olarak görev yaptığı Arsenal'den yılda 30 bin Sterlin kazanıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı