Arsenal Manchester City CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Arsenal Manchester City maçı ne zaman?

21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak olan dev randevu, saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. İzleyiciler, bu kanallar sayesinde müsabakayı şifresiz olup olmadığını da göz önünde bulundurarak takip edebilecekler.

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in dev mücadelesinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Arsenal - Manchester City maçını Bein Sports 3 ekranlarından izlemek isteyenler için kanal; Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

BEIN SPORTS BEIN CONNECT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Müsabaka ayrıca Bein Sports beIN Connect aracılığıyla da izlenebilecek. İzleyiciler, internet ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayınla bu dev maçı takip edebilecekler.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Arsenal ile Manchester City arasındaki Premier Lig mücadelesi, 21 Eylül 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen dev karşılaşma, 18:30'da başlayacak ve futbolseverler için nefes kesen anlara sahne olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Manchester City arasındaki mücadele, Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak.