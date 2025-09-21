Haberler

Arsenal Manchester City CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Arsenal Manchester City maçı ne zaman?

Arsenal Manchester City CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Arsenal Manchester City maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsenal ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırıyor. Maçın hem başlama saati hem de hangi kanallardan yayınlanacağı, taraftarların en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor.

21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak olan dev randevu, saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. İzleyiciler, bu kanallar sayesinde müsabakayı şifresiz olup olmadığını da göz önünde bulundurarak takip edebilecekler.

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in dev mücadelesinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 3 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Arsenal - Manchester City maçını Bein Sports 3 ekranlarından izlemek isteyenler için kanal; Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

BEIN SPORTS BEIN CONNECT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Müsabaka ayrıca Bein Sports beIN Connect aracılığıyla da izlenebilecek. İzleyiciler, internet ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayınla bu dev maçı takip edebilecekler.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Arsenal ile Manchester City arasındaki Premier Lig mücadelesi, 21 Eylül 2025 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen dev karşılaşma, 18:30'da başlayacak ve futbolseverler için nefes kesen anlara sahne olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Arsenal ve Manchester City arasındaki mücadele, Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

İşte Özgür Özel'in kurmay kadrosu
İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdı

İsrail'i çıldırtacak karar! 3 ülke Filistin'i tanıdı
Fenerbahçe kongresinde oy kullanma işlemi tamamlandı! İlk sonuçları aktarıyoruz

Oy kullanma sona erdi! İlk sonuçlar geliyor
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.