Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor
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Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor

21.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:51
Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor

Arsenal'den ayrılacağına kesin gözle bakılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olabileceği konuşuluyor.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz basını yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, Mesut Özil ile ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.

EN ÇOK KAZANAN MESUT ÖZİL

Arsenal'dan haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut Özil, kulüp tarihinin en yüksek ücret kazanan oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Mesut Özil, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı.

Öte yandan Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

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