Arsenal kendi yıldızlarını sevmiyor! Gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arsenal kendi yıldızlarını sevmiyor! Gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

İnişli çıkışlı grafik sergileyen Arsenal'de takımdaki en önemli silah Aubameyang'ın kaptanlığı alındı. 32 yaşındaki golcü futbolcu, kadro dışı bırakıldı. Kulübün yaptığı açıklamaya taraftarlar tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig'de uzun süredir başarıya hasret olan Arsenal'da yıldız yönetimi her geçen gün zorlaşıyor. Mesut Özil'le gerginlik yaşayan Arteta, şimdi de takımın hücum silahıyla problemli duruma geldi.

Arsenal kendi yıldızlarını sevmiyor! Gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı

SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Arteta, anlaşamadığı yıldızlar arasına Pierre-Emerick Aubameyang'ı da ekledi. Gabonlu yıldızın kaptanlığı elinden alındı.

Arsenal kendi yıldızlarını sevmiyor! Gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı

KADRO DIŞI

32 yaşındaki futbolcu West Ham United maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Bu sezon 15 maçta 7 gol ve 2 asistle oynayan Aubameyang'ın disiplinsiz tavırlar sergilediği açıklandı. Taraftarlar tepki gösterdi.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title