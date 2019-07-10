Arsenal Kadrosu Sezon Öncesi İçin Dönüyor

Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang ve Bernd Leno, Arsenal sezon öncesi dönecekleri dikkat çeken isimler arasındaydı. Topçular, 2019-20 kampanyasına hazırlanırken bir dizi fiziksel testten geçirildi.

Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang ve Bernd Leno, Arsenal sezon öncesi dönecekleri dikkat çeken isimler arasındaydı. Topçular, 2019-20 kampanyasına hazırlanırken bir dizi fiziksel testten geçirildi.

Kaynak: Dugout

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