Arsenal Kadrosu Sezon Öncesi İçin Dönüyor
Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang ve Bernd Leno, Arsenal sezon öncesi dönecekleri dikkat çeken isimler arasındaydı. Topçular, 2019-20 kampanyasına hazırlanırken bir dizi fiziksel testten geçirildi.
Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang ve Bernd Leno, Arsenal sezon öncesi dönecekleri dikkat çeken isimler arasındaydı. Topçular, 2019-20 kampanyasına hazırlanırken bir dizi fiziksel testten geçirildi.
Kaynak: Dugout
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