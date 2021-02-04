Arsenal'in Ölümcül Kanat İkilisi: Robert Pires ve Freddie Ljungberg
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Arsenal'in Ölümcül Kanat İkilisi: Robert Pires ve Freddie Ljungberg

04.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:18

Robert Pires ve Freddie Ljunberg, Arsenal'in başarılı döneminin en önemli isimlerindendi. Bir defadan fazla kez Premier Lig ve FA Kupası şampiyonlukları yaşayan bu efsane ikilinin hikayesine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Robert Pires ve Freddie Ljunberg, Arsenal'in başarılı döneminin en önemli isimlerindendi. Bir defadan fazla kez Premier Lig ve FA Kupası şampiyonlukları yaşayan bu efsane ikilinin hikayesine Dugout farkıyla birlikte göz atalım.

Arsenal'in Ölümcül Kanat İkilisi: Robert Pires ve Freddie Ljungberg

Kaynak: Dugout

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