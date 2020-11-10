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Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü

10.11.2020 21:00 | Son Güncelleme: 10.11.2020 21:34

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın işten çıkardığı 27 yıllık maskotu Gunnersaurus, sosyal medya hesabından Emirates Stadı'na geri döndüğüne yönelik paylaşımda bulundu. Mesut Özil, kulüpte olduğu sürece Gunnersaurus'u canlandıran ve işten çıkarılan Jerry Quy'un tüm maaşını ödemeyi teklif etmişti.

Londra ekibinin ekonomik gerekçelerle işine son verdiği maskot geri döndü.

Arsenal'ın ekim ayındaki kararına başta Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil olmak üzere çok sayıda taraftar ve ünlü isim tepki göstermişti.

Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü

İŞTEN ÇIKARILMAMASI İÇİN MAAŞINI ÖDEMEYİ TEKLİF ETMİŞTİ

Mesut Özil, kulüpte olduğu sürece Gunnersaurus'u canlandıran ve işten çıkarılmasına çok üzüldüğü Jerry Quy'un tüm maaşını ödemeyi teklif etmişti.

Arsenal'in maskotu Gunnersaurus, işine geri döndü
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