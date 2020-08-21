Arsenal, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mesut Özil'e forma tanıtımında yer verdi İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen ve takımdaki geleceği belirsiz olan Türk asıllı yıldız Mesut Özil, takımının yeni sezon deplasman formalarının tanıtımında yer aldı. Yıldız futbolcu, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyordu.

Adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'le ilgili Arsenal'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in geleceği uzun süredir tartışma konusu olmuştu. Menajer Arteta'yla yıldızı barışmayan Türk asıllı futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda sözleşmesinin son gününe kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

İngiliz kulübü de yeni sezon deplasman forması tanıtımında Mesut Özil'i de kullandı. Bu hareket, yıldız ismin takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

23 MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

31 yaşındaki orta saha oyuncusu geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Mesut'un Arsenal ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.