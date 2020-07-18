Arsenal, Manchester City'yi 2-0 yendi ve FA Cup'ta adını finale yazdırdı İngiltere'de FA Cup yarı finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan dev çarpışmayı Arsenal 2-0'lık skorla kazandı ve finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Arsenal, Manchester City'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 19. dakikada attığı golle Arsenal'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Londra takımı Arsenal, Aubameyang'ın 71. dakikada attığı golle maçı 2-0 kazandı. FİNAL 1 AĞUSTOS'TA Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takımının ilk 11'inde yer aldı. Arsenal, FA Cup finalinde Manchester United-Chelsea maçının galibi ile 1 Ağustos'ta Wembley Stadı'nda karşılaşacak. Kaynak: AA