Arsenal elendi mi (UEFA Şampiyonlar Ligi)?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal, kendi sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 yenildi. Bu sonuçla Arsenal'ın turnuvadan elenip elenmediği merak konusu oldu. Arsenal elendi mi (UEFA Şampiyonlar Ligi)?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller heyecanı başladı. Dikkat çeken eşleşmenin ilk ayağında Arsenal, sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Peki, Arsenal elendi mi?
ARSENAL ELENDİ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller heyecanı başladı. Dikkat çeken eşleşmenin ilk ayağında Arsenal, sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Fransız ekibi, henüz maçın ilk dakikalarında bulduğu golle rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Arsenal, PSG'yi konuk ederken Fransız ekibinde kariyer sezonunu geçiren Ousmane Dembele, zorlu deplasmanda takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Arsenal ve PSG 7 Mayıs Çarşamba günü rövanş maçında tekrar karşılaşacak. Turu geçen rövanş karşılaşması sonrası belli olacak.