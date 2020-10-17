Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı
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Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı

17.10.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:56

Koronavirüs denetimlerine katılan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, ayakta yolcu taşıyan minübüsü görünce hemen durdurdu. Dolmuştan ayakta yolculuk yapan 16 kişi indirilirken, sürücüye ceza kesildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde başlatılan denetimler, Arnavutköy'de de gerçekleştirildi. Kafe, restoran, pazar yeri ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlere Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı ekipleri ve belediye zabıta ekipleri de katıldı.

Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Pazar Yeri ve kafe denetimlerine bizzat katılan Kaymakam Odabaş, vatandaşları kurallara uyma noktasında uyarırken, kurallara uymayan bazı işletmelere cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı

MİNÜBİSTEN AYAKTA 16 YOLCU ÇIKTI

Denetimler sırasında yoldan geçen bir minibüsü fark eden Kaymakam Ahmet Odabaş, ayakta yolcu taşıyan dolmuşu durdurdu ve ayakta seyahat eden yolcuların inmesini istedi. Ayakta tam 16 yolcunun indirildiği dolmuşun sürücüsü Kaymakam Odabaş'ın talimatıyla ceza kesildi. Yolcuları ve dolmuş şoförünü uyaran Odabaş, koronavirüs önlemlerine toplu taşıma araçlarında daha fazla dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün

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Haber Yorumları (2)
ASDF: Konyada dolmuşlar 30 kişi taşıyor her seferinde. Son duraga yakin kontrol oluyor. Dolmuş zaten yoğunluğunu indirmiş oluyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ABUZER YOLDANGEÇEN: kaymakam bey i istanbul metrolarına davet ediyoruz.
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