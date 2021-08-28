Arkasspor'dan Matic'e veda

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un orta oyuncu Mert Matic'le yolları ayırdığı öğrenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un orta oyuncu Mert Matic'le yolları ayırdığı öğrenildi.

Dış transferde ABD'li orta oyuncu Daniel McDonnell ile sözleşme imzalayan İzmir ekibinin Matic'le vedalaştığı ifade edildi. 2017-18 sezonundan bu yana mavi-beyazlı formayı giyen Boşnak asıllı Türk voleybolcunun Spor Toto ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Arkasspor'da daha önce Yiğit, Mustafa Koç, Burak Güngör, Çağatay ve Blankenau ile yollar ayrılmış, Bravo ise yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti. İzmir temsilcisi dış transferde Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Daniel McDonnell ve Batuhan Avcı ile anlaştı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı