Arkadiusz Milik'in 2019-20 Sezonunda Serie A'da Attığı En İyi Goller Napoli ile 3. sezonunu geçiren Arkadisuz Milik, Napoli formasıyla toplam 109 maça çıkarken rakip fileleri 46 kez havalandırdı. Milik bu sezonda toplamda 19 Serie A maçında görev alırken 9 gole imza attı.

Napoli ile 3. sezonunu geçiren Arkadisuz Milik, Napoli formasıyla toplam 109 maça çıkarken rakip fileleri 46 kez havalandırdı. Milik bu sezonda toplamda 19 Serie A maçında görev alırken 9 gole imza attı. Kaynak: Dugout