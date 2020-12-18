Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz, evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan Altıparmak ve Rıdvan'ın kuzeni olan Oğuzhan Altıparmak tarafından 2 milyon 350 bin TL tutarında dolandırıldı.