Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu
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Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu

18.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:30

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz, evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan Altıparmak ve Rıdvan'ın kuzeni olan Oğuzhan Altıparmak tarafından 2 milyon 350 bin TL tutarında dolandırıldı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Mehmet Topuz, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı.

İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan Altıparmak ve Rıdvan'ın kuzeni olan Oğuzhan Altıparmak tarafından 2 milyon 350 bin TL'si çalınan eski futbolcu olayı emniyet güçlerine bildirdi.

ÜLKE GENELİNDE ARAMA BAŞLATILDI

Emniyet güçlerinin şahıslar hakkında ülke genelinde arama başlattıkları bildirdi. İstanbul Ataşehir'deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren şahsın parayı alarak ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu
Haber Yorumları (5)
KOLPAÇİNO: Güzel para kanka
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FBLİ: Mehmet Topal emek veren bir futbolcumuzdu. Alper Potuk olsaydı oh derdim.
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CLEMAM: Topuz diyor la okuduğunu anlamaktan aciz insanlarsiniz...
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