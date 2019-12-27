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Arjen Robben'in Freiburg'a Alışılagelmiş Golü

2016-17 Bundesliga sezonunda Bayern Münih, sahasında Freiburg'u ağırladı. Bayern'in 4-1 kazandığı mücadelenin açılış golünü kendisiyle özdeşleşen tarzıyla Arjen Robben kaydetti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Robben, topu soluna çekip Freiburg kalecisi Alexander Schwolow'un ulaşamayacağı köşeye bıraktı.

27.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:17

2016-17 Bundesliga sezonunda , sahasında 'u ağırladı. Bayern'in 4-1 kazandığı mücadelenin açılış golünü kendisiyle özdeşleşen tarzıyla kaydetti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Robben, topu soluna çekip Freiburg kalecisi Alexander Schwolow'un ulaşamayacağı köşeye bıraktı.

Kaynak: Dugout

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