Arjantin Lig Kupası'na, hayatını kaybeden Maradona'nın ismi verildi
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Arjantin Lig Kupası'na, hayatını kaybeden Maradona'nın ismi verildi

26.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:42

Arjantin Lig Kupası'nın adı, Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrasında "Copa Diego Armando Maradona" olarak değiştirildi.

Arjantin Futbol Federasyonu, Diego Armando Maradona'nın adını yaşatmak için ilk adımı attı ve Arjantin Lig Kupası'nın isminde değişikliğe gitti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan resmi açıklamada ismi "Copa Liga Profesional" olan turnuvanın adının bundan böyle "Diego Armando Maradona Kupası" adıyla düzenleneceğini açıkladı. Halen devam eden Arjantin Lig Kupası'nın adının da bundan böyle bu isimle anılacağı belirtildi.

Diego Armando Maradona'nın beyin ameliyatı olmadan önce teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia La Plata da bu turnuvada mücadele veriyordu.

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Arjantin Lig Kupası'na, hayatını kaybeden Maradona'nın ismi verildi
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