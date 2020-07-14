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Arjantin efsanesi Maradona, dijital film ve dizi platformu Netflix'e dava açıyor

Netflix'te yayınlanmaya hazırlanan "Tanrı'nın Eli" adlı film nedeniyle Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, dijital film ve dizi platformunu dava ediyor. Maradona, filmde kullanılan ismin kendisine ait bir söz olduğunu ve kendisinden izin alınması gerektiğini savunuyor.

14.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:58

Netflix'in ünlü İtalyan sinemacı Paolo Sorrentino'nun çekeceği "The Hand of God" (Tanrı'nın Eli) adlı film için yeşil ışık yaktığı haberleri üzerine, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Diego Maradona dava açmaya hazırlanıyor.

Maradona 1986 yılında İngiltere'ye attığı ünlü gole atfen "Tanrının eli attı o golü" cümlesinden hareketle kendisinden izin alınması gerektiğini ileri sürüyor.

"FİLM MARADONA HAKKINDA DEĞİL"

Netflix ise filmin bir spor filmi olmadığını ve Maradona hakkında olmadığını açıkladı. Açıklamaya göre film Sorrentino'nun 1980'li yıllarda Napoli'de geçen gençlik yıllarını anlatan kişisel bir hikayeye dayanıyor.

Maradona'nın hukuki temsilini üstlenen avukatları hafta sonu Twitter'dan bir açıklama yaparak bir dava açacaklarını söylediler. Son iddialara karşılık Netflix yeni bir açıklama yapmadı.

80'li yıllarda Napoli futbol takımının yıldız futbolcusu olan Maradona, filmin anlatacağı yıllarda kentin ikonik simgelerinden biriydi. Yönetmen Sorrentino'nun da Napoli'yi tuttuğu ve futbol fanatiği olduğu biliniyor.

Arjantin efsanesi Maradona, dijital film ve dizi platformu Netflix'e dava açıyor
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