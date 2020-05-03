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Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum

Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
03.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:19

Arjantin'in efsane futbolcuları arasında gösterilen Hernan Crespo, Parma formasıyla 97-98 sezonunda Galatasaray'a karşı oynadıkları maçı unutamadığını söyledi. İtalyan temsilcisinin 2-0 kazandığı maçta Crespo, Parma kariyerindeki ilk golünü atmıştı.

Arjantin futbolunun yetiştirdiği efsane golcülerden Hernan Crespo, Parma forması giyerken Galatasaray'a karşı oynadığı maçı unutamadığını dile getirdi.

France Football'a konuşan Arjantin efsanesi, futbol kariyerinde unutamadığı fazlaca anı olduğunu belirtirken Tardini Stadyumu'nda oynadıkları Galatasaray maçına da değindi. 1997-98 sezonunda Parma ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta mücadele ediyorlar. Grupların ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum

İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI

O karşılaşmada Parma'nın ilk golünü bir başka Arjantinli Nestor Sensini atarken 39. dakikada Hernan Crespo, skoru 2-0'a getiren isim olmuştu. Bu gol, Crespo'nun Parma kariyerindeki ilk golü anlamına geliyordu.

2005'TEKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'Nİ DE UNUTAMIYOR

Unutamadığı anlara yönelik soruya cevap verirken Crespo, İstanbul'dan da unutulması zor bir anı paylaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2005 Şampiyonlar Ligi Finali, Crespo'nun da unutulmazları arasında yer alıyor. O dönem, Milan forması giyen Crespo, ilk yarıda 39 ve 44. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-0'lık üstünlüğe taşımıştı. İkinci yarıda maç 3-3'e gelmiş ve Liverpool, penaltılarla kupanın sahibi olmuştu.

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