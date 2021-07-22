Arjantin'de Messi neden yok? Tokyo 2020 Arjantin Lionel Messi yok mu, neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla futbol karşılaşmaları da başladı. Tokyo 2020 Arjantin maçlarında Messi neden oyunda yok merak edildi. Peki, Messi sakatlandı mı, maçta neden oynamıyor? Messi neden yok, niye yok? Messi yok mu?