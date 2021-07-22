Arjantin'de Messi neden yok? Tokyo 2020 Arjantin Lionel Messi yok mu, neden oynamıyor, sakatlandı mı?
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Arjantin'de Messi neden yok? Tokyo 2020 Arjantin Lionel Messi yok mu, neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Arjantin'de Messi neden yok? Tokyo 2020 Arjantin Lionel Messi yok mu, neden oynamıyor, sakatlandı mı?
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Tokyo 2020 olimpiyatlarının başlamasıyla futbol karşılaşmaları da başladı. Tokyo 2020 Arjantin maçlarında Messi neden oyunda yok merak edildi. Peki, Messi sakatlandı mı, maçta neden oynamıyor? Messi neden yok, niye yok? Messi yok mu?

Messi Arjantin maçında neden yok? Messi Arjantin maçında oynamıyor mu? İşte kısaca bilgiler...

MESSİ TOKYO 2020 ARJANTİN MAÇINDA NEDEN YOK?

Arjantin'in efsane oyuncusu Lionel Messi Copa Amerika'da kadroda yer alıyordu. Messi ve arkadaşları geçtiğimiz haftalarda Copa Amerika kupasını kazanmıştı. Fakat Messi, Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında kadroda yer almadı. Bunun ardından futbol severler Messi neden yok merak etti.

Messi Arjantin'in Tokyo 2020 kadrosunda yer almadı. Henüz neden Messi yok bilinmiyor, resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Copa Amerika'dan sonra bazı as kadrodaki futbolcuların Tokyo 2020 kadrosunda yer almadığı görüldü. Messi'nin yanı sıra Agüero, Di Maria vb. gibi diğer as kadrodaki oyuncular da kadroda yer almıyor.

ARJANTİN TOKYO 2020 KADROSU

Arjantin'in Tokyo 2020 olimpiyat kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Joaquin Blazquez, Lautaro Morales, Jeremias Ledesma

Defans oyuncuları: Hernan de la Fuente, Marcelo Herrera, Nehuen Perez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega, Claudio Bravo

Orta saha oyuncuları: Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomas Belmonte, Martin Payero, Thiago Almada, Esequiel Barco

Forvetler: Carlos Valenzuela, Pedro de la Vega, Alexis Mac Allister, Agustin Urzi, Adolfo Gaich, Ezequiel Ponce

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Arjantin'de Messi neden yok? Tokyo 2020 Arjantin Lionel Messi yok mu, neden oynamıyor, sakatlandı mı? - Haberler
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