Arılı kovanlar sahiplerini buldu

Akyurt Belediyesi bu yıl da arıcılara arılı kovan desteğini sürdürdü.

Akyurt Belediyesi bu yıl da arıcılara arılı kovan desteğini sürdürdü. 33 çiftçiye 3'er adet arılı kovan dağıtıldı.

Akyurt Belediyesi lojistik tesislerinde AK Parti İlçe Başkanı Murat Yıldırım'ın da katıldığı törende arılı kovanlarını teslim alan çiftçiler Belediye Başkanı Hilal Ayık'a teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl üretimi desteklemek amacıyla arılı kovan dağıtımına başladıklarını söyleyen Başkan Ayık bu yıl da aynı çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Arılı kovanın yanı sıra lavanta fidesi ve arı maskesi desteğinde de bulunduklarını dile getiren Ayık şöyle konuştu:

"Akyurt'umuzun yaylaya benzeyen güzel bir havası ve şehirden uzak bir doğası var. Burada farklı çeşit bitki ve çiçeklerden oldukça güzel bal elde ediliyor. Arıcılık sertifikası sahibi olan ancak birliğe kayıtlı olmayan, amatör arıcılık yapan Akyurtlulardan topladığımız başvuruları noter huzurunda çektiğimiz kura ile sonuçlandırdık. Geçtiğimiz yıl 33 çiftçimize 3'er adet arılı kovan desteği vermiştik. Bu yıl da yine 33 arıcımızdan her biri 3 adet arılı kovan hibesini almaya hak kazandı. Bugün arılarımızı kovanlarıyla beraber çiftçilerimize teslim ediyoruz. Arıcılığa gönül veren, bu ciddi işi severek yapan arıcılarımıza arıların yanında 10 adet lavanta fidesi ve birer tane arı maskesi de hediye ediyoruz. İnşallah bal zamanı yine bir arada oluruz. Bereketli olmasını diliyorum. Belediyemizden arılı kovan kazanan talihli çiftçilerimizi tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı