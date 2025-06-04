Arefe günü, resmi dairelerde yarım gün mesai uygulanırken, zincir marketlerin çalışma saatleri de merak ediliyor. Vatandaşlar, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, File market gibi zincir marketlerin arefe günü açık olup olmadığını ve saat kaçta kapanacağını araştırıyor. Peki, Arefe günü marketler açık mı? 5 Haziran Çarşamba BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, File market çalışma saatleri!

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Arefe günü marketler genel olarak açık olacak ancak bazı marketler bayramın ilk günü kapalı olabilir. Zincir marketlerin çalışma düzeni markalara göre küçük farklılıklar gösterse de, Arefe günü büyük çoğunluğu normal saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü açık.

08.30 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü açık.

09.00 – 19.00 saatleri arasında çalışması öngörülüyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü açık olacak.

Genel çalışma saatleri 09.00 – 18.30 olarak uygulanabilir.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros mağazaları (Migros Jet dahil), Arefe günü normal şekilde hizmet verecek.

Açılış: 09.00, Kapanış: 22.00 (bazı bölgelerde 23.00'e kadar).

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü açık.

Genel saat aralığı: 09.00 – 22.00

FİLE MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü File market şubeleri açık olacak.

Çalışma saatleri: 09.00 – 21.00