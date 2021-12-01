Arda Turan takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıktan dönen Arda Turan Arda Turan, antrenmanın bir bölümünde kontrollü bir şekilde takımla beraber çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Altay maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dört gruba ayrılan oyuncular, iki yarı alanda turnuva usulü çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı. Sakatlığı düzelen Arda Turan ise antrenmanın bir bölümünde kontrollü bir şekilde takımla beraber çalıştı.

Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)