Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray
Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan çok önemli bir açıklama geldi. Bulut, tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını ancak önceliklerinin Galatasaray olduğunu söyledi.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu için iki teklif aldıklarını dile getiren Ahmet Bulut, öncelikleirnin Galatasaray olduğunu ifade etti.
"2 KULÜP VAR AMA ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY"
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bulut, "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray" dedi.
32 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Barcelona'dan bonservisini aldı. 2011'de 12 milyon Euro kazandırdığı Galatasaray'a 9 sene sonra bedavaya dönmeye hazırlanan Arda, sarı-kırmızılı kulüpten para talep etmedi. Tecrübeli futbolcu, sembolik bir rakama parçalı formayı giymeyi kabul etti.
BOCA JUNİORS'A TRANSFER OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan Arjantin basınından TyC Sport, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın menajerlerinin Boca Juniors ile temasa geçtiğini iddia etmişti.
Haber Videosu: Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray
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Arkadaş adamdaki yoruma bak akşam akşam gülme krizine girdim Allah akıl fikir versin ne diyin adam Türkiye cumhuriyetini eleştirip gitmiş yok olmuş Mah boşmuş bitmiş tükenmiş olan Suriye yi övmüş bu kafa yapısına rağmen bu ülke ilerliyor ve gelişiyor işte bizi umutlandıranda budurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Habere bak şu sahsın haberin altına yaptığı yoruma bak böyle kafalar varken bu ülke nasıl yıkılıyor nasıl ayakta kalıyor şaşıyorum ne yiyip ne içiyorsunuzda kafanız böyle güzel oluyor biraz kitap okuyun biraz kendinizi geliştirin biraz yürüyüş yapın spor yapın ülkeniz için devletiniz için milletimiz için faydalı bir şeyler yapınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu sakallı çocuk gündem oldu. Savaşta olan bir SURİYE den BUĞDAY ALDIĞIMIZI gündemden uzak tutmaya çalışıyorlar. Savaş ortamında buğday üretebilen SURİYE den birini bulalım. Bu sakallı çocuğu yeniden Avrupa ya satsın. Savaş ortamında TARIM YAPABİLEN ler bu çocuktan da YILDIZ BİR FUTBOLCU YAPABİLİR. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır