Arda Turan'ın dünyaca ünlü golcü Dzeko ile buluşması taraftarları heyecanlandırdı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan ve tatilini Türkiye'de sürdüren Edin Dzeko Marmaris'te bir araya geldi. Adı sıkça Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Edin Dzeko tatilini Türkiye'de sürdürüyor. Dzeko'nun Yasin Öztekin ve ardından Arda Turan'la buluşması, transfer dedikodularını kuvvetlendirdi. Edin Dzeko'nun menajerinin Türkiye'de transfer görüşmeleri yapacağı belirtildi.

Eşiyle birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 35 yaşındaki deneyimli golcünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri heyecan yaratmıştı. Tatil için eşi Amra Dzeko ile birlikte Marmaris'e giden yıldız futbolcu Galatasaraylı Arda Turan ile bir araya geldi. Arkadaş grubuyla birlikte poz veren Dzeko'nun Arda ile yan yana olması transfer iddialarını yeniden gündeme getirdi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Roma ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Edin Dzeko'nun bir süre daha Marmaris'te kalacağı ve bu sırada menajerinin transfer temaslarında bulunacağı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezon Roma formasıyla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Dzeko, 13 gol atarken,5 de asist yaptı. Kariyerinde Manchester City, Wolfsburg gibi kulüpler bulunan Edin Dzeko'nun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.