Arda Turan'dan basın mensuplarına sürpriz çıkış: Bana futbolu bıraktırdınız - Haberler

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Arda Turan'dan basın mensuplarına sürpriz çıkış: Bana futbolu bıraktırdınız

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da Arda Turan ile muhabirler arasında gerçekleştirilen kısa diyalog gülüşmelere neden oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda yanlarından geçerken muhabirlere takılan Turan, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." dedi.

Fatih Terim'le paylaştığı fotoğraf tartışma konusu olan Galatasaray'da Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla kısa bir diyalog yaşadı.

"JÜBİLE YAPARKEN ONU DA YANIMDA GÖTÜRECEĞİM"

Antrenman sırasında yanlarından geçtiği muhabirlere takılan deneyimli futbolcu, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı. Arda Turan, "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek Turan'ın futbol kariyerini bitireceği iddia edilmişti.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Arda Turan, Spor, Haberler

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