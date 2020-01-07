: Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim

07.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:44

Medipol Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Arda Turan sosyal medya hesabından turuncu-lacivertli kulübe teşekkür mesajı yayımlayarak, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbol oynamaya devam edeceğini belirten Turan, "Dün başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Başakşehir Futbol Kulübü'nde geçirdiğim süre boyunca benden ilgilerini esirgemeyen profesyonellere ve kulüp personellerine gönülden teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellikler, mutluluklar, anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim yine öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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