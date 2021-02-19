Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu

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Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da kaleci Kağan Moradaoğlu, 18 yıl 1 ay 9 günle bordo mavililerde kaleyi koruyan en genç file bekçisi oldu. Önceki rekorun sahibi Arda Akbulut'u 1 gün farkla geçen Kağan'ın karşılaşma öncesi Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korudu. Genç kaleci, Trabzonspor'un ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.

Başakşehir deplasmanına 3 kalecisinden yoksun gelen Trabzonspor'da eldivenleri 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu taktı. 10 Ocak 2003 doğumlu olan kaleci 18 yıl 1 ay 9 günle, bordo-mavili ekibin ligde kalesini koruyan en genç oyuncu oldu.

2 sezon önce Galatasaray deplasmanında forma giyen Arda Akbulut, 18 yıl 1 ay 10 günle en genç kaleci unvanını alırken, Kağan Moradaoğlu, 1 günlük farkla bu unvanı ele geçirdi.

UĞURCAN'IN ELDİVENLERİNİ GİYDİ

Başakşehir maçı öncesinde sahaya ısınmak için çıkan genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu'nun, takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle ısınması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı