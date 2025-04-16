Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından şimdi de rövanş maçı gündemde. Peki, Arda Güler Real Madrid Arsenal maçında oynayacak mı? Arda Güler ilk 11'de mi?

REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Arsenal maçı, 16 Nisan Çarşamba günü22:00'de başlayacak.

Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.

REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı kapsamında oynanacak Real Madrid-Arsenal maçı TRT tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER REAL MADRİD ARSENAL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'te milli futbolcu Arda Güler'in yedek beklemesi, Ancelotti'nin ise şu ilk 11 ile sahaya çıkması tahmin ediliyor: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe.