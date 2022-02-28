Arda Güler okula gidiyor mu? Arda Güler hangi okulda, nerede okuyor?

Arda Güler okula gidiyor mu sorusu Fenerbahçe'nin genç yıldızı hakkında en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Peki, Arda Güler okula gidiyor mu? Arda Güler hangi okulda okuyor? Arda Güler okuyor mu? Arda Güler'in okulu nedir? İşte detaylar...

ARDA GÜLER OKULA GİDİYOR MU?

Fenerbahçe'nin 25 Şubat 2005 doğumlu genç yıldızı Fenerbahçe Koleji'nde okumaktadır.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler 25 Şubat 2005; Altındağ, Ankara doğumlu orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

ARDA GÜLER'İN KULÜP KARİYERİ

2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

Fenerbahçe

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak Play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skor ile ligi üçüncü olarak tamamladı.

Fenerbahçe ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag ile oynan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında Mizah Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti.

20 Şubat 2022 tarihinde Hatayspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan "maçın oyuncusu" anketinde 86,9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Arda, maç sonrasında takım arkadaşı Çağatay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı: "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim"

Haberler.com - Gündem