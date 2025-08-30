Arda Güler gol izle (Real Madrid Mallorca)!

Güncelleme:
La Liga'da haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Real Madrid – Mallorca mücadelesi, futbolseverlerin gündeminde öne çıkıyor. Özellikle genç yıldız Arda Güler'in attığı gol, taraftarlar ve spor basını tarafından büyük ilgi gördü. Peki, Arda'nın fileleri havalandırdığı o anı izlemek için bir bağlantı mevcut mu?

Bu akşam oynanan Real Madrid – Mallorca maçı yalnızca sahadaki heyecanıyla değil, yayın ayrıntılarıyla da öne çıktı. Futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konulardan biri de Arda Güler'in golünü izleme imkânı. Peki, Arda Güler gol videosu için bir link var mı? İşte merak edilenler...

REAL MADRİD – MALLORCA MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANIYOR?

La Liga'da Real Madrid ile Mallorca'yı karşı karşıya getiren mücadeleye Madrid ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, başkentin sembol yapılarından biri olan Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor.

REAL MADRİD – MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Real Madrid – Mallorca mücadelesi, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. S Sport Plus yayını ise hem Türksat uydusu üzerinden hem de internet aracılığıyla şifreli olarak takip edilebiliyor.

REAL MADRİD – MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın heyecan dolu randevusu Real Madrid – Mallorca karşılaşması 22:30'da başladı.

REAL MADRİD – MALLORCA MAÇI SKOR BİLGİSİ

Devam eden Real Madrid – Mallorca mücadelesinde skor 2-1 olarak sürüyor. Arda Güler'in attığı gol, karşılaşmanın en çok konuşulan anı oldu.

Arda'nın golü için tıklayınız .

Osman DEMİR
