Transferde rotasını Belçika'ya çeviren Fenerbahçe, Gent forması giyen İngiliz sol bek Archie Brown ile de anlaşmaya vardı. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Fenerbahçe ile Gent arasında 9 milyon Euro bonservis karşılığında el sıkışıldı. Peki, Archie Brown kimdir, Archie Brown kaç yaşında, mevkisi ne?

ARCHİE BROWN KİMDİR?

Archie Brown, 28 Mayıs 2002'de İngiltere'de dünyaya geldi. Sol bek pozisyonunda oynayan Jamaika asıllı İngiliz profesyonel futbolcu. Pro League ekiplerinden KAA Gent forması giymektedir.

Brown, 2021'de İsviçre ekibi Lausanne-Sport'a imza attı. Brown, 11 Ağustos 2023'te Belçika kulübü Gent ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

Brown, 7 Haziran 2024'te Stadion ŠRC Sesvete'de İsveç'e karşı 2-1 kazanılan maçta İngiltere U20 formasıyla ilk maçına çıktı. Sonraki maçta, İrlanda Cumhuriyeti U21 ile 2-2 berabere kalınan maçta uluslararası düzeyde ilk golünü attı.