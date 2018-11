Arazi Mi, Şehirli mi | Test Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzinli 280 Hp At8 Q4

CARMEDYA.COM – Güçlü kişiliğe sahip biz erkeler otomobilimizden de aynı etkiyi görmek isteriz. Stelvio'da erkeksi karakteri birebir yansıtan SUV modellerden. Tasarım ve teknik anlamda erkeksiz bir yapış sunan model neler vaat ediyor?



Alfa Romeo Stelvio tasarım



Otomobilde kaslı yapı dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca keskin hatlar aracı daha dinamik göstermiş. Kaslı yağı yan bölümde de göze çarpıyor. İşte bu durum kesinlikle biz erkeklere hitap ediyor. Yan bölümde 20 inç jantlar otomobili güçlü ve sportif göstermiş. Bunun için bütçenizden ekstra 12.500 lira ayırmalısınız. Ayrıca biz erkekler dış görünüşe özen gösterir. Aracımızdaki gibi özel renkler baskın erkek karakterini ön plana çıkarıyor. Bunun için 20 bin TL daha bütçe ayırmak şart. Alfa Romeo Stelvio 4687 mm. uzunluğa, 1903 mm. genişliğe, 1671 mm. yüksekliğe ve 2818 mm. aks mesafesine sahip.

Alfa Romeo Stelvio iç mekan



İçeride kaliteli sayılabilecek bir iç mekan bizleri karşılıyor. Ahşap dokunuşlar otomobilin iç mekanını şık göstermiş. Ancak direksiyondaki malzemelerin kalitesi oldukça düşük. Bu kadar şık tutulmaya çalışılan bir iç mekan için yetersiz. Yaşam alanı önde ve arkada yeterli. Ek olarak cam tavan opsiyonu içerideki misafirlere ferah bir atmosfer sunuyor. Modelin bagaj hacmi ise 525 litre. Buraya her türlü bavulunuz rahat bir şekilde sunar.

Alfa Romeo Stelvio motor



Otomobilin kalbinde 2.0 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor 5250 devirde 280 HP güç, 2250 devirden itibaren 400 Nm tork değeri sunuyor. 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen bu motor, otomobile 5.7 saniyelik 0-100 hızlanma değeri veriyor. Modelin maksimum hızı ise 230 km/s. DNA sürüş modlarıyla desteklenen model, farklı sürüş opsiyonlarını size sunuyor. D modunda dinamik sürüşler vaat eden model, N modunda orta seviye bir performans sunuyor. A modunda ise model daha ekonomik sürüşler gerçekleştirmeye çalışıyor. Konfor konusunda modelde orta sertlikte süspansiyon kullanılmış. Şehir içinde irili ufaklı bir çok çukuru sistem absorbe ediyor. Yalıtım konusunda da model başarılı. Yol tutuşa geldiğimizde ise Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi çok iyi çalışıyor. Sistem ön ve arka aksa farklı güçler gönderebiliyor. Hatta gerekirse gücün %100'ünü ön veya arka aksa yönlendirebiliyor.

Alfa Romeo Stelvio ile test sırasında neler yaşandı?

Alfa Romeo Stelvio ile ortalama test tüketimimiz neler?

Alfa Romeo Stelvio modelinin artıları neler?

Alfa Romeo Stelvio modelinin eksileri neler?

Test Porsche 718 Cayman 2018: https://www.youtube.com/watch'v=I3723…

Elektrikli otomobil ile uzun yol yapılır mı: https://www.youtube.com/watch'v=qN03h…

SUV segmenti kızışıyor: https://www.youtube.com/watch'v=colWA…

En son testimiz: https://www.youtube.com/watch'v=18Axm…

En iyi minibüs testimi: https://www.youtube.com/watch'v=cVI5Q…

En çok izlenen videomuz: https://www.youtube.com/watch'v=R6EX3…

En iyi karşılaştırmamız: https://www.youtube.com/watch'v=bjgST…

Hibrit incelememiz: https://www.youtube.com/watch'v=oqXgN…

ABONE OL : http://www.youtube.com/c/Carmedya

Web sitemiz : http://www.carmedya.com/

Facebook : https://www.facebook.com/CarmedyaTV

Instagram : https://www.instagram.com/carmedya/

Twitter : https://twitter.com/carmedya

#testalfaromeostelvio #testalfaromeostelvioquadrifoglio #crashtestalfaromeostelvio #alfaromeostelviotestdrive #alfaromeostelviotestsürüşü #alfaromeostelvioquadrifogliotestdrive #alfaromeostelviomoosetest #alfaromeostelviooffroadtest #alfaromeostelvio #alfaromeostelvioquadrifoglio #alfaromeostelvioqv #alfaromeostelviotest #alfaromeostelviosound #alfaromeostelvioq4 #alfaromeostelviovs #alfaromeostelviopov #alfaromeostelvio510hp #alfaromeostelvio2018 #alfaromeostelvioacceleration #alfaromeostelvioadvert #alfaromeostelvioaustralia #alfaromeostelvioawd

The post Arazi mi, şehirli mi? | Test Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Benzinli 280 hp AT8 Q4 appeared first on Carmedya.